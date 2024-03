Fedez il 2 aprile a ‘Belve’ per ‘dire ciò che serve’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Per gli appassionati della vicenda Ferragnez, che tiene banco da mesi tra allontanamenti sentimentali, beneficenze con contorni da chiarire e battaglie legali, c’è ora la data da segnare sul calendario: il 2infatti, dopo l’intervista di Chiara Ferragni da Fazio dello scorso 3 marzo, toccherà al rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia, dire la sua, ospite di Francesca Fagnani nel suo show, che torna in onda il 2per la prima puntata della nuova serie, su Rai 2. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, quel martedì sera il rapper andrà in video per rispondere alle domande della Fagnani (“senza fare scena muta su nulla”), mentre la registrazione del programma sarebbe già prevista per il 27 marzo. Sarà un’intervista vera e senza filtri, con il rapper pronto a dire ...