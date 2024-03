Fedez e la verità su Chiara Ferragni a Belve | ecco in quale puntata la vedremo | i dettagli sull’intervista

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 15 marzo 2024)è pronto a fare ritorno in tv, ospite di Francesca Fagnani per la trasmissione. Nei giorni scorsi era stato il settimanale Oggi ad annunciare che la prossima settimana il rapper avrebbe registrato lache lo vedrà protagonista e nella“racconterà la suasulla fine dell’amore con la moglie”. Nella giornata odierna, intanto, sono emersi nuovi retroscena ee lasuIn primo luogo, è stato TvBlog a svelare quando. Saranno cinque gli appuntamenti in programma e l’ex di...