Federico II | studenti contestano il direttore di ‘La Repubblica’ durante un dibattito

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlcune dozzine die studentesse oggi a Napoli al dipartimento di ingegneria dell’universitàII hanno dato vita ad un momento di contestazione aldi la Repubblica Maurizio Molinari nell’ambito di uncon il rettore Matteo Lorito sulla sfida del Mediterraneo. “Volevamo dire alMolinari che, anche se lui sembra non riuscire a capirlo, in Palestina sono 30.000 i morti ammazzati da Israele. Ildi Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di mediterraneo mentre si consuma nel cuore dello stesso, un genocidio? Com’è possibile soprattutto invitare in questa situazione ildi una delle testate italiane dichiaratamente sioniste, la Repubblica?”questa la domanda che gli ...