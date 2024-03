Federica Panicucci promossa a Pomeriggio 5 dopo Mattino Quattro?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un programma non basta per, ma la conduttrice ha fatto il bis debuttando nella mattina di Rete 4 alla conduzione di(QUI la recensione). Conclusa la puntata quotidiana diCinque News su Canale 5 cambia abito e partner tv, dato che Francesco Vecchi lascia il posto a Roberto Poletti, e spunta sul quarto canale Mediaset. Una promozione in piena regola? Non proprio. Quando i Vertici hanno deciso chi mettere a5 e a L'Isola dei Famosi alla conduzione, al posto di Barbara d'Urso e a Ilary Blasi, non hanno proprio pensato alla promozione della. Nei corridoi di Cologno Monzese, come riporta la rivista NuovoTv, ci sono diverse voci che si rincorrono:condurrà ...