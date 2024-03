(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono 8.9gliche hanno trascorso unatra gennaio e marzo. Di questi, 6.5hanno effettuato la settimana bianca, mentre 2.4 hanno scelto di concentrare le vacanze nei week end. Il giro di affari sarà pari a 6.1 miliardi di euro, di questi, 4.3 miliardi sono per le settimane bianche. Per le vacanze di una settimana il 95.5% rimane in Italia con il 72.6% che si reca nelle regioni settentrionali e solo il 22.9% in quelle centro-meridionali anche a causa delle scarse nevicate sull'Appennino. Per i week end il 38.6% sceglie il Centro-Sud, il 61.4% il Nord. Emerge dal rapporto direalizzata da Tecnè. Gliprenotano con un anticipo di almeno un mese e scelgono principalmente il soggiorno in hotel; ...

Federalberghi, in vacanza sulla neve 9 milioni di italiani

Per le vacanze di una settimana il 95.5% rimane in Italia con ... Per i week end il 38.6% sceglie il Centro-Sud, il 61.4% il Nord. Emerge dal rapporto di Federalberghi realizzata da Tecnè. Gli ...ansa

La vacanza a Riccione con il treno è più facile: In occasione della Pasqua e dei ponti primaverili si rinnova anche per il 2024 l’iniziativa “Riccione in treno” con una novità che amplia ulteriormente l’offerta per coloro che scelgono di raggiungere ...chiamamicitta

Salerno, Pasqua 2024: boom di prenotazioni: Boom di prenotazioni nelle strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio di Salerno per le vacanze pasquali. Per gli addetti ai lavori - come ...zon