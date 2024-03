Febbre dengue | nuova circolare del ministero della Salute | “Più controlli a merci e aerei da zone a rischio”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Continuano a crescere i casi dinel mondo, soprattutto in Brasile, dove è scattata l'emergenza. In Italia con unasi rafforzano le procedure di prevenzione e disinfestazioni diprovenienti dalle aree a rischio. “Nessun allarme in Italia”, ha spiegato il direttore generalePrevenzione Sanitaria del, Francesco Vaia.

Durante i giorni scorsi si è spesso sentito parlare della cosiddetta febbre Dengue , ma che cos’è e coma la si riconosce? Ecco alcune informazioni utili come in tantissimi sicuramente già sapranno, ... (informazioneoggi)

Milano – Sale l'allerta anche in Italia per il rischio di diffusione della Dengue . Ieri l’assessore regionale Guido Bertolaso ha spiegato che “è stato messo in piedi un sistema di sorveglianza ... (ilgiorno)

Febbre da Dengue, cresce l’allarme per l’epidemia in Brasile. Vaia: «potenzieremo i controlli»

Così il Direttore di Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, che ha firmato oggi una circolare affinché il virus non attecchisca anche in Italia ...quicosenza

Malattie veicolate dalle zanzare: emergenza in Brasile: E’ emergenza nel Paese sudamericano per l’infezione dengue. I dati più recenti del Ministero della Salute brasiliano rivelano che ha portato alla morte di 391 persone, mentre su altri 854 decessi sono ...metropolitano

Report Ue: Italia, Slovenia, Albania esposte a rischio dengue: Con il climate change cresce anche in Occidente il rischio di malattie tropicali come la dengue, in particolare per Italia, Slovenia e Albania, Paesi dove c'è la popolazione di zanzare tigre più abbon ...ansa