Fast fashion | perché in Francia i capi costeranno di più

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Camera francese ha dato il primo via libera a un disegno di legge che introdurrà una tassa ambientale suiprodotti dalle aziende die vieterà alle aziende di fare pubblicità

Fra le misure previste, un sovrapprezzo di 5 euro a capo, dal prossimo anno, che salirà fino a 10 entro il 2030, e l’introduzione, in tutti gli ecommerce, di messaggi che incoraggino al riuso (vanityfair)

L'Assemblea nazionale francese ha approvato una proposta di legge per aumentare il prezzo dei prodotti fast fashion , tassandoli ulteriormente: ecco perché questo provvedimento combatte i danni ... (fanpage)

Ieri il Parlamento francese ha approva to una serie di misure che prevedono sanzioni sui prodotti di moda fast , venduti da aziende come la cinese Shein o Temu, con l’obiettivo di contribuire a ... (ildifforme)

La Francia pronta a tassare la moda fast fashion

Approvata all'unanimità alla Camera la proposta di legge che introduce una tassa ambientale e il divieto di pubblicità sui capi di abbigliamento a basso costo come Shein e Temu ...msn

Parigi dichiara guerra al ‘Fast fashion’: La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una serie di misure per rendere meno attraente per gli acquirenti il Fast fashion a basso costo, in particolare gli articoli dei produttori cinesi ...laregione.ch

Aumentano i prezzi del Fast fashion in Francia: approvata la proposta di legge per tassare i marchi low cost: L'Assemblea nazionale francese ha approvato una proposta di legge per aumentare il prezzo dei prodotti Fast fashion, tassandoli ulteriormente: ecco perché ...fanpage