FANTACALCIO | CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 29

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. E deridere senza ritegno l’avversario EMPOLI – BOLOGNAvenerdì 15/03, ore 20.45, DAZN / Sky L’Empoli è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 1 a 0. Una frenata, in termini di risultati, era da mettere in conto, ma ora il tempo del pit stop è terminato.Il Bologna non è riuscitoMission Impossible contro la capolista. L’Oscar come miglior sorpresa della stagione è già stato vinto, adesso serve incassare al botteghino la qualificazione Champions.Sfida tutta da gustare, lapotrebbe iniziare col botto. Il fantacalcista logicoOrsolini sempre in cerca di bonus, in particolare da calcio piazzato. Il fantacalcista intuitivoNdoye potrebbe avere a disposizione una buona quantità di ...