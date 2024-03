Fanno scoppiare incendio in bagno. Allarme e vigili del fuoco al “Riva“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non c’è mai stato rischio per gli studenti, tanto che la scuola non è stata evacuata e i danni sono limitati ad uno scarico bruciato e qualche piastrella annerita ma la bravata realizzata da uno o più studenti ieri mattina ha visto finire all’ospedale due collaboratori scolastici. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire tanto che l’istituto, l’Itisdi via Carso, non ha ancora deciso se sporgere formalmente denuncia. Ma facciamo un passo indietro. L’è scattato intorno alle 12,20 quando alcuni collaboratori scolastici, un 28enne e un 29enne, hanno notato il fumo in uno dei bagni. Hanno subito fatto scattare l’e hanno cercato di spegnere le fiamme. Sul posto sono arti ideldel distaccamento di Saronno, che hanno presto domato le ...