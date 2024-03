Famiglie Bordignon Forum Associazioni Familiari | “Esclusione AUU da calcolo Isee importante passo avanti”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 marzo 2024) “L’Assegno Unico Universale erogato nel 2022 non sarà conteggiato ai fini2024. I relativi importi non verranno, pertanto, computati neldell’indicatore economico. Una buona notizia per circa sei milioni di nuclei che potranno così aver accesso più agevolmente agli altri bonus per le fa