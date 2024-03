Famiglia distrutta nell’incendio a Bologna | l’amica Eleonora | “Non so come potrò dirlo a mia figlia”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 - Continuano le testimonianze dei vicini di casa e degli amici della mamma morta asfissiata insieme ai tre figlidel loro appartamento per colpa, sembra sicuro, di una maledetta stufetta elettrica. Tra gli altri, a precipitarsi in via Bertocchi,Lupica, amica di Stefania. "La bimba di 6 anni era la migliore amica di mia, io non posso credere a quello che è successo. Sono devastata", racconta la donna. "Poco fa mi ha chiamato mia madre per dirmi di un incendio che c'era stato vicino casa mia, mi dice l'indirizzo e che hanno perso la vita una mamma con tre figli - racconta-. Ero in tangenziale e sono esplosa a piangere mentre correvo qui".e Stefania erano diventate amiche grazie alle proprie figlie, le quali ...