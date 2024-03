Falsi cani di razza per vip e calciatori | sgominata banda tra Ravenna e la Slovacchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Traffico didiscoperto a, con vip eignare vittime. Poi l’inchiesta dall’Emilia Romagna si allarga fino alla. Al termine di una indagine dal Raggruppamento Carabinieri Cites - Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (Soarda), dei Carabinieri Forestali die Squadra Mobile disono state eseguite misure cautelari per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico illecito di numerosi cuccioli bulldog francese e frode in commercio essendo stati venduti a prezzi altissimi cuccioli come di, ma in realtà privi di alcun valore commerciale. Le indagini hanno interessato ...