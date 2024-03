Faenza recupera il 27 marzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) In settimana il Crer ha deciso il programma completo dei recuperi di tutte le gare rinviate le scorse settimane per il maltempo. Infatti sono state stabilite le date del girone E di Prima Categoria, nel quale è inserita la Virtus. In questo gruppo era stata rinviata l’intera 7ª giornata che si disputerà mercoledì 27in orario serale: in quest’occasione la Virtusospiterà lo United Montefredente, penultimo in classifica. Ma i manfredi avranno gli occhi puntati anche sui recuperi del mercoledì precedente, con due partite che riguardano da vicino l’alta classifica e potrebbero essere decisive per i playoff: Ceretolese-Utd Montefredente e San Benedetto-Petroniano. Il Crer ha stabilito anche le date dei quarti di Coppa Emilia-Romagna di Prima e la Virtussi gioca l’acceso alle semifinali al ...