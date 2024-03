Facebook non ha vietato di pubblicare il “Padre Nostro” 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Precisiamo che Facta riceve fondi da Meta all’interno del suo Third Party Fact-checking Program. Il 15 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato lo stesso giorno suin cui si legge un messaggio che recita:: «Dopo aver sentito Mark Zuckerberg dire chela preghiera “Nostro” viola le loro politiche, chiedo a tutti i cristiani di seguire il mio esempio e dila preghiera “Nostro”». Si tratta di una notizia infondata, che circola online almeno dal 2020. Consultando gli standard della community di, che descrivono cosa è consentito e cosa èsulla piattaforma, non c’è traccia di limitazioni d’espressione religiosa, o della ...