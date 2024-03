Facchetti | «Inter | in Europa serve una tipologia di giocatore! Due riflessioni»

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’è stata eliminata dalla Champions League dall’Atletico Madrid che adesso ai quarti andrà a sfidare il Borussia Dortmund. Gianfelicevenuto a TMW Radio, spiega perché i giudizi sulla rosa nerazzurra sono fuorvianti SCONFITTE CHE DEVONO INSEGNARE – L’di Simone Inzaghi non riesce a conquistare i quarti di Champions League. Ne parla Gianfelice: «Dispiace, non è stata una delle migliori prestazioni dell’anno ma va dato merito agli avversari. L’è stata forse troppo timida, ma è mancata di sicuro un po’ più di cattiveria quando si è alzato il livello. La partita si è risolta ai rigori, se ne sbagli 3 su 5 vuol dire che qualcosa non è andato. Ora si impara da questi ko, si capisce cosa migliorare e ora ci si ributta sul ...

Inter-Celtic: semifinale '71-72

