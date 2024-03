Facce di bronzo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Adesso la Meloni, come al solito, ribalta la frittata: non è la polizia che manganella gli studenti, sono gli studenti che minacciano gli agenti. La faccia come il. Anita Sortino via email Gentile lettrice, la Meloni la settimana scorsa ha ricevuto i sindacati delle forze dell’ordine e, per quanto riguarda gli stipendi (da fame) degli agenti e il rinnovo dei contratti, ha messo le mani avanti: “Non ho la bacchetta magica” ossia “No tengo dinero”. Poi, con la solita abilità da imbonitore di piazza, l’ha buttata sulla presunta campagna di denigrazione contro gli agenti. Due giorni prima aveva velatamente attaccato Mattarella per le sue critiche dopo i manganelli selvaggi di Siena (“è pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni alle forze dell’ordine” aveva detto la premierina), salvo poi smentire di aver voluto polemizzare col Capo dello Stato. E così ai ...