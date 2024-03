Tenta la truffa del falso incidente, arrestato

E' successo ieri a Fabriano, presa di mira un'anziana al telefono. Doveva versare 12mila euro I Poliziotti di Fabriano hanno catturato un uomo mentre stava truffando un'anziana fabrianese. E' successo ...youtvrs

Fabriano, truffa del falso incidente del figlio: 27enne arrestato in flagranza: L'anziana grazie all'aiuto di un familiare è riusccita a far arrestare il campano arrivato al domicilio della signora per ritirare il denaro per salvare il figlio ...ilrestodelcarlino

Poliziotti di Fabriano catturano un soggetto nell’atto di consumare una truffa in danno di una anziana fabrianese.: Fabriano- Tutto è successo ieri nel primo pomeriggio quando una anziana fabrianese, intenta alle faccende domestiche, riceveva una telefonata sulla ...radiogold.tv