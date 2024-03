Fabbian fa rialzare il Bologna dopo l’Inter | gol al 94’ a Empoli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) La ventinovesima giornata di Serie A si apre non certo all’insegna del divertimento, ma con un colpaccio finale sì. L’anticipo del Castellani,, finisce 0-1 con un altro gol dell’ex Inter. GOL ALL’ULTIMO – La corsa Champions League delprosegue.aver perso contro, i felsinei si riscattano passando in pieno recupero per 0-1 sull’. Cominciano meglio gli ospiti, con due doppie occasioni sempre con gli stessi protagonisti. Al 18’ conclusione di Sam Beukema respinta da Elia Caprile, ribattuta sulla sorpresa di formazione Kacper Urbanski e il portiere dell’in due tempi manda in corner. Passano pochi secondi, nuovo tentativo di Beukema parato da Caprile e su Urbanski murano in due. In chiusura della ...