F1 | Carlos Sainz andrà in anticipo in Australia | lo spagnolo vuole essere al via del GP di Melbourne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dal 22 al 24 marzo è previsto il terzo week end del Mondiale 2024 di F1. Il Circus volgerà lo sguardo all’Albert Park di) e la Ferrari confida di recuperare la sua coppia titolare. Come è noto, loè stato costretto a saltare l’appuntamento di Jeddah (Arabia Saudita) a causa di un attacco di appendicite, con annessa operazione. L’iberico è stato sostituito dal terzo pilota della Rossa, Oliver Bearman, che nonostante la pochissima esperienza è stato in grado di tagliare il traguardo in settima posizione nel GP saudita, garantendo punti alla scuderia di Maranello. Una gara in cui la Red Bull ha confermato il proprio dominio, con la doppietta Max Verstappen-Sergio Perez, mentre il monegasco Charles Leclerc ha concluso in terza posizione con l’altra SF-24. Ebbene, ...