Export italiano in calo del 3 | 2% in gennaio Saldo in positivo grazie alla forte flessione dell’import

(Di venerdì 15 marzo 2024) Diminuiscono le esportazioni italiane in. Ilè del 3,2% rispetto a dicembre e dello 0,2% su base annua. Crollo per il valoreche registra rispettivamente un – 7,3 e un meno 13,5% ma molto dipende dal – 60% legato alle quotazioni del gas, ben più basse rispetto ad un anno prima. Pertanto ilcommerciale (differenza tra valore dell’) migliora e diventadi 2,6 miliardi a fronte del rosso di 4,2 miliardi. In particolare il deficit energetico (-4.233 milioni) è inriduzione rispetto a un anno prima (-7.760 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da 3.524 milioni di2023 a 6.888 milioni di2024. Precipita ...

