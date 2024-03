Ex Milan | Brahim Diaz | “Voglio rimanere al Real Madrid Sul rinnovo …”

Brahim Diaz, la belle prise des Lions de l’Atlas

Né en Espagne d’une mère espagnole et d’un père marocain, Brahim Diaz, le milieu de terrain du Real Madrid, a décidé de jouer pour le Maroc, après avoir porté le maillot de la Roja. Le résultat d’une ...msn

Champions, il piatto italiano piange: da tre a zero squadre nei quarti di finale. Cosa cambia per il Ranking Uefa: CHAMPIONS LEAGUE - Il calcio italiano si risveglia dopo gli ottavi di Champions League senza nessuna rappresentante: un crollo verticale rispetto a un anno fa, ...eurosport

MAROCCO, Regragui convoca Brahim Diaz. Amrabat ok: Walid Regragui, CT del Marocco, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni di marzo contro Angola e Mauritania. Prima chiamata per Brahim Diaz, ex Milan che alla fine ha scelto ...firenzeviola