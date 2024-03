Ex Meccanotessile | lunedì al via i lavori per ludoteca e centro giovani

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 - Si compone il quadro definitivo della destinazione dell’ex: daprenderanno il via iper la realizzazione dellae del, mentre procede il cantiere per il social housing, con completamento delle residenze programmato entro l’anno, e la destinazione all’Università di Firenze dell’area precedentemente prevista per l’Isia. E’ quanto emerso ieri nel corso di un sopralluogo alla presenza dell’assessora aipubblici e Università Titta Meucci e della rettrice Alessandra Petrucci, insieme ai tecnici di Comune e Università. Presenti anche i rappresentanti dello storico comitato ‘Ilè dei Cittadini’. Il sopralluogo è stato l’occasione per discutere insieme ai ...

