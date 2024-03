Evade dai domiciliari e molesta due dodicenni sul bus | sex offender recidivo in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 marzo 2024 – Condannato per due volte con l’accusa di molestie sessuali. e collocato ai, ci è ricascato, prendendo di mira due studentesse di meno di 12 anni sul bus. A questo punto per il “sex, un 23enne, si sono aperte le porte del carcere. Una manifestazione contro la violenza sulle donne durante la giornata mondiale Le sentenze Il giovane ha alle spalle una doppia condanna; una a 6 anni e 10 mesi, l’altra a 3 anni e 2 mesi, per abusi sessuali che avrebbe commesso nel 2022 su cinque donne. Sempre uguale il modus operandi: seguiva le sue prede con un monopattino nelle zone centrali di Milano, come Porta Romana, prima di aggredirle e fuggire. Il nuovo attacco Ora al palazzo di giustizia sono arrivate le denunce dei genitori di due ragazzine aggredite sul bus lo scorso 22 febbraio. Gli ...