Eurozona, posti di lavoro vacanti calati al 2,7% nel IV trimestre

Roma, 15 mar. (askanews) – La quota di posti di lavoro liberi, o “vacanti” nell’area euro ha mostrato un nuovo calo, al 2,7% dei posti di totali nel quarto trimestre dello scorso anno, a fronte del 2, ...ildenaro

Eurozona: calo del tasso di posti di lavoro vacanti nel quarto trimestre: L’ultimo trimestre del 2023 ha visto un calo del tasso di posti di lavoro vacanti nell’area euro, con una diminuzione anche nell’UE, secondo i dati di Eurostat. L’Italia mostra un trend simile, ma con ...borse

Meno inflazione e crescita, più debito Non è detto: Per l'Italia, si prevede nel 2024 una flessione di crescita reale e inflazione. Ma questo non vuol necessariamente dire che il Pil nominale crescerà di meno. La cosiddetta Previsione (...) ...agoravox