Europee | da Annunziata a Cecilia Strada | le ipotesi di ‘esterni’ in liste Pd**

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Ora pensiamo alle europee”. La partita delle regionali in Basilicata è ancora calda, ma dalle parti di Elly Schlein si guarda sempre con maggiore intensità all’appuntamento di giugno. A partire dal lavoro di composizione delle. Con un attivismo che si sarebbe incentivato negli ultimi giorni. Tutto nel massimo riserbo, o quasi. Vedi l’indiscrezione sulla richiesta a Luciaper la candidatura a capolista al Sud. Un nome, quello della ex presidente Rai, che era già circolato a lungo fino a quando la diretta interessata aveva messo a tacere le voci. “Non mi candiderò mai e poi mai alle europee. Né con il Pd né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti”.potrebbe aver cambiato idea, una risposta è attesa a breve. Si fa anche ...

Lucia Annunziata candidata Pd alle elezioni Europee: possibile capolista al Sud, favorita su Sandro Ruotolo

Pronta a scendere in campo e a essere sostenuta alle elezioni Europee 2024. Lucia Annunziata, giornalista fuoriuscita dalla Rai insieme a – tra gli altri – Fabio Fazio, Corrado Augias e Roberto ...notizie.virgilio

Boxe Vesuviana: 60 anni della palestra di Irma Testa, un murales per gli Olimpionici del maestro Lucio Zurlo: Primo appuntamento per celebrare la palestra di Torre Annunziata, fondata nel Rione Provolera dal maestro icona. "U' maestr'". Un murales per i cinque atleti alle Olimpiadi, verso Parigi 2024 dove Irm ...unita

Annunziata si candida col Pd. Il duo Lucia-Ruotolo come Marx ed Engels: Chi era quel tizio comunista famoso per la sua doppiezza Ah sì, Togliatti, il sor Palmiro. Lucia Annunziata non è certo Togliatti ma quanto a dissimulare non resta certo indietro a nessuno. Quando fe ...affaritaliani