Europa League | sorteggio quarti di finale | le avversarie delle squadre italiane

(Di venerdì 15 marzo 2024) A Nyon, in Svizzera, si è tenuto questa mattina ildeididi: lesocietàancora in corsa. Si è concluso nelle scorse ore ilche ha definito il quadro completo deididi. L’urna di Nyon ha, dunque, stabilito il futuro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

"Ai quarti però non mi aspettavo avversari facili" LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Difficile. Abbiamo già giocato lì e non è passato molto tempo da allora, sono sicuro che abbiano una struttura simile, ... (ilgiornaleditalia)

Liverpool-Atalanta in Europa League, Percassi non sta nella pelle: "E un sogno che si avvera"

L'Amministratore Delegato del club nerazzurro si dice affascinato dall'esito del sorteggio dei Quarti di Finale di Europea League. Luca Percassi, A.D. dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni di ...areanapoli

Klopp teme l'Atalanta: "Gasperini super, avversario scomodo e interessante": Il tecnico dei Reds ha commentato in conferenza stampa il sorteggio del quarto di finale di Europa League che ha riservato la doppia sfida con la Dea ...tuttosport

Ezio Rossi: "È la stagione migliore di Allegri, vale come uno Scudetto": Ezio Rossi, ex difensore e allenatore italiano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVplay: le sue parole a “The Lunch Dance”. “L’ANNO SCORSO CI SIAMO ...tuttojuve