Europa League | Klopp | “Atalanta avversario scomodo da affrontare”

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’urna di Nyon non è stata benevola con l’. Il sorteggio dei quarti di finale diha infatti emesso il suo verdetto: a sfidare la banda di Gasperini sarà il Liverpool, grande favorita per la vittoria della manifestazione. Ma l’allenatore dei reds, Jurgen, non si fida dell’avversaria che la sorte gli ha messo di fronte: “Abbiamo già giocato a Bergamo non molto tempo fa, e loro hanno mantenuto una struttura simile, sono una squadra ben organizzata, e anche l’allenatore è lo stesso. Sono unda“. Parole non certo di circostanza quelle pronunciate da, che con il suo Liverpool ha già incontrato due volte l’in. I due precedenti risalgono infatti ...