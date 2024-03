Europa League | il tabellone con Milan | Roma e Atalanta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono stati sorteggiati quarti e semifinali della UEFA. L'urna di Nyon non è clemente con l'Italia: subito derby...

Sarà il Liverpool l’avversario del l’Atalanta nei Quarti di finale dell’ Europa League 2023/24: lo ha decretato il sorteggio che si è svolto a Nyon venerdì (15 marzo). Urna non certo benevola per i ... (bergamonews)

L'urna di Nyon non è clemente con l'Italia: subito derby tra Milan e Roma, per l' Atalanta c'è il Liverpool . Si... (calciomercato)

EUROPA LEAGUE | Ecco i sorteggi di Europa League: il tabellone ufficiale. C'è il derby italiano

Alle 13.00 si sono svolti i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti delle squadre che si affronteranno ai Quarti di Finale di Europa League 2023/24. Nella fase finale dell'ex Coppa Uefa sono ...laziopress

Sorteggio quarti Conference League LIVE: le possibili avversarie della Fiorentina: La Fiorentina scopre la prossima avversaria in UEFA Conference League. Si svolge oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei quarti.calciomercato

Europa League, che sfortuna per le italiane: ai quarti “derby” Milan-Roma e Atalanta-Livepool: Peggio non poteva andare per le squadre italiane il sorteggio dei quarti di Europa League: sarà derby Milan-Roma, mentre l'Atalanta ha pescato il Liverpool. Sorteggio che ha stabilito anche il quadro ...gonfialarete