Europa League | il calendario di Milan e Roma prima e dopo San Siro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilha pescato lanel sorteggio dei quarti di finale di, ecco illa sfida di San… Ildi Stefano Pioli ha pescato ladi Daniele De Rossi nel sorteggio dei quarti di finale di. Sarà, quindi, il derby italiano che decreterà una delle semifinaliste della competizione. La formazione rossonera cercherà in tutti i modi di superare la squadra della capitale per avanzare nel torneo e provare a raggiungere la finale di Dublino del 22 Maggio. La gara di andata si giocherà a Sanl’11 Aprile, mentre il ritorno andrà in scena allo stadio Olimpico di. Ricordiamo che i rossoneri ...