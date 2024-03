Europa League | i sorteggi dei quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo idi Champions, ci sono quelli didove in corsa ci sono ancora tre squadre italiane: Milan, Roma e Atalanta. Dopo sarà il turno della Conferencedove la Fiorentina punta ad arrivare in. Le altre qualificate aisono: Benfica, Liverpool, Bayer Leverkusen, Marsiglia e West Ham. Ididi, così come quelli di Conference, si giocheranno l’11 aprile (andata) e il 18 aprile (ritorno). Daidiin poi non vi sono più restrizioni e teste di serie. Si potranno quindi ritrovare contro squadre delle stesse federazioni, con possibili “derby”, o formazioni che si sono già sfidate nella fase a gironi. Idi ...