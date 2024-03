Europa League | Atalanta e Roma qualificate ai quarti di finale

Il Brighton vince ma solo 1-0 per la rete di Welbeck nel primo tempo. Successo che non serve a ribaltare il 4-0 subito all'andata. La Roma soffre ma si qualifica ai quarti di Europa League : missione ... (fanpage)

Europa League - Vanno avanti anche Atalanta e Roma

La Roma, che era forte del 4-0 dell'andata, cade per 1-0 in casa degli inglesi del Brighton ed accede ai quarti di finale dell'Europa League. Stessa sorte per l'Atalanta, che ...torinogranata

Europa League, Brighton-Roma 1-0: Welbeck non basta a De Zerbi per l'impresa, ai quarti ci va De Rossi: L'eurogol dell'attaccante non basta ai Seagulls per firmare l'impresa dopo lo 0-4 dell'andata. Festeggia De Rossi ...sportmediaset.mediaset

Europa League: Pioli, anche il Milan in corsa per la coppa: Ci sono otto squadre che possono vincere l'Europa League e ci siamo anche noi": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria sullo Slavia Praga e la qualificazione ai quarti di Europa ...ansa