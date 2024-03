Eurolega | Milano crolla contro il Baskonia e dice addio al play-in

(Di venerdì 15 marzo 2024) Vitoria, 14 marzo 2024 – Diciassettesima sconfitta stagionale inper l’EA7che cede alla “Bueso Arena” al cospetto delcol punteggio di 88-73. Melli e compagni dicono con grande probabilitàall’opportunità di qualificarsi ad uno degli ultimi posti utili per il-in che qualificano alla post season della manifestazione. L’Olimpia è protagonista di un discreto primo tempo nonostante il parziale di 29-15 incassato nella seconda frazione salvo illudere nella ripresa quando con Napier riesce a riaprire momentaneamente l’inprima di cedere definitivamente in avvio di ultimo periodo quando gli uomini di Ivanovic prendono il largo e chiudendo anzitempo la contesa toccando addirittura il + 23. In evidenza Markus Howard autore di 26 punti tirando col 71,4 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.16 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.15 Arriva una ... (oasport)

Ettore Messina aveva dichiarato “Per noi è una finale“, ma ancora una volta l’Olimpia Milano ha fallito in un momento decisivo della sua stagione. Un vero e proprio tracollo milanese in quel di ... (oasport)

Vitoria (Spagna) - Ormai si spengono con la sconfitta in terra basca le speranze di proseguire il cammino in Eurolega dell' Olimpia Milano . L'88-73 subito dal Baskonia Vitoria di fatto, estromette i ... (sport.quotidiano)

Euroleague, l'Olimpia Milano sconfitta sul campo del Baskonia

L’Olimpia non riesce mai ad avere in mano l’inerzia della gara, anzi la subisce. Ha solo qualche momento di brillantezza, soprattutto all’inizio del terzo periodo quando ha piazzato un parziale di 8-0 ...informazione

Basket: Eurolega, Baskonia-EA7 Milano 88-73: Resta a malapena la matematica all'EA7 Milano per sperare nei play-in. L'Olimpia crolla in maniera verticale a Vitoria (73-88), vanificando così il successo in volata della settimana scorsa contro il ...napolimagazine

Olimpia Milano, Ettore Messina non ci crede più: “Siamo fuori”: Il coach dei meneghini di fatto saluta l'Eurolega: "In pratica è così, quest'anno non abbiamo mai trovato la quadra".sportal