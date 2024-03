Eurolega | la Virtus Bologna lotta ma non basta | il Real Madrid vince 74-89 alla Segafredo Arena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Seconda sconfitta in fila per lain, la squadra di Luca Banchi deve arrendersi fra le mura amiche contro ilnella ventinovesima giornata con il punteggio di 74-89. Le Vu Nere, senza Daniel Hackett, pagano una giornata davvero nefasta al tiro pesante, solo 4/19 da tre punti, con Isaia Cordinier il migliore con 12 punti e 8 rimbalzi, mentre Marco Belinelli e Tornike Shengelia vivono una giornata negativa. Ilmanda invece cinque giocatori in doppia cifra, il migliore è Guerschon Yabusele con 15 punti, e torna are dopo tre ko di fila in Europa. Ilsi mette subito in testa, fuggendo sul 2-9 con cinque punti in fila di Yabusele. Cordinier prova a dare la scossa con una schiacciata in contropiede ma ...