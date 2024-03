“Espulso senza perdono” Choc al Grande Fratello | l’ha fatto di nuovo | troppo grave

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giovedì 14 marzo è andata in onda un’altra puntata del, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella quarantaquattresima puntata sorprese, chiarimenti e colpi di scena clamorosi. Letizia ha potuto rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano. Greta ha potuto riabbracciare la madre che non era afconvinta del legame tra la figlia e Sergio ma ora sembra essersi convinta, mentre la sorella di Perla, Loana, è intervenuta per dire la sua sul comportamento di Alessio. Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice, che continua a rinfacciargli i suoi errori. Poi c’è stato il verdetto del televoto tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona. Anita Olivieri è la meno votata dal pubblico e quindi andrà al televoto eliminatiorio del prossimo lunedì con Sergio, ...