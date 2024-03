Esplosioni fermano voto a Belgorod

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 9.40 Secondo il media ucraino Rbc-Ukraine,ilper le presidenziali russe è stato sospeso a, vicino al confine con l'Ucraina, a causa di. "La città trema per le, testimoni oculari si lamentano dei bombardamenti e pubblicano online video di incendi", scrive su Telegram Rbc-Ukraine, postando anche filmati col fumo che si leva da più quartieri.Da giorni nella regione sono in azione volontari russi pro-Kiev. In Federazione russa si vota da oggi a domenica per eleggere il presidente.