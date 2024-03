Esce per una passeggiata e viene aggredita | 22enne arrestato nel Bresciano per violenza sessuale

(Di venerdì 15 marzo 2024) La 31enne ha chiamato i carabinieri nella tarda serata del 14 marzo. I militari hanno individuato il presunto aggressore nel centro di Chiari (Brescia) e lo hanno condotto in carcere per

L’annuncio dell’intervento all’addome, la sparizione dalla scena pubblica, la foto ritoccata, le paparazzate con scatti sfocatissimi, il mistero su Kate Middleton si infittisce. In questi giorni i ... (biccy)

Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello , e qualcuno sta per lasciare la casa. Il verdetto del televoto ha deciso chi sarà il primo candidato all’eliminazione ... (tuttivip)

La fine di un’era. La famiglia Berlusconi è pronta ad uscire dal mondo del calcio. I figli del pater familias Silvio, infatti, non hanno mai sviluppato negli anni la stessa passione per il pallone, ch ...tuttosport

Elezioni presidenziali in Russia: Avvio del voto in tutto il Paese: Il presidente uscente Vladimir Putin, che si candida per un quinto mandato, ha lanciato un appello al "patriottismo", esortando i russi a rispondere alle sfide del momento attraverso la partecipazione ...abruzzo24ore.tv