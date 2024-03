Eredità Lady Gucci | a processo l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani

L' Eredità Agnelli diventa un rebus: cinque lettere ? misteriose ? e altrettanto ?misteriosi? nomi in codice . cinque lettere potrebbero diventare potenziali prove... (leggo)

Milano – Nuovo capitolo nell’infinita vicenda giudiziaria sulla gestione del patrimonio di Patrizia Reggiani , conosciuta come Lady Gucci , la donna condannata come mandante dell’omicidio del marito ... (ilgiorno)

Eredità Lady Gucci, a giudizio la sua ex compagna di cella: ... la compagna di cella poi diventata amica e assistente di Lady Gucci, imputata a Milano per la vicenda della gestione del patrimonio di svariati milioni di euro lasciatole in eredità dalla madre ...

I programmi in tv oggi, 15 marzo 2024: film e intrattenimento: Tutto cambia quando gli viene comunicato di aver ricevuto in eredità dallo zio Waldemaro, un ...00 - Delitti - Stagione 5 Episodio 3 - Il progetto di Pietro Maso 03:45 - Lady Killer - Stagione 19 ...