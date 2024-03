Eredità Gucci | a processo l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Rinvio a giudizio per quattro persone: accuse a vario titolo di circonvenzione di incapace aggravata, furto, peculato e corruzione per l'esercizio della funzione. Per Marco Riva è stato dichiarato il non luogo a procedere perché il “fatto non costituisce reato”