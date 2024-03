Eredità Agnelli | nuovi colpi di scena | il “trucco” di John Elkann

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 15 marzo 2024)ed importantidi: svelato ilda parte diSecondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero” pare che la vicenda riguardante l’della famigliapossa diventare un vero e proprio rebus. In merito a dei “misteriosi” nomi in codice. Si tratterebbe di cinque lettere “misteriose” che potrebbero diventare importanti per la “strategia delittuoso-evasiva fondata sulla fittizia residenza estera di Marella Caracciolo“. Il tutto mentre la Procura di Torino continua ad andare avanti in questa inchiesta.(Ansa Foto) Cityrumors.itI nipoti, fanno sapere più fonti, non avrebbero pagato le tasse di successione. Bisogna ...