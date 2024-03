Equitazione | Italia seconda nel completo di Montelibretti dopo il dressage

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il round didella prima tappa della Nations Cup 2024 di, per quanto riguarda l’, in corso di svolgimento a, è andato ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono le classifiche a squadre e individuali. Nella graduatoria dedicata alle nazioni, in testa c’è la Spagna con un totale di 100,30: gli iberici precedono una più che positivaa 103,20, frutto dei punteggi di Emiliano Portale (su Scuderia 1918 Future – 31,70), Fosco Girardi (Euphorie – 34,00), e Pietro Majolino (Fearendile de Meara – 37,50), mentre ad essere scartato è stato lo score di Alessio Proia (Gatto salta d’O – 38,80), e la Svizzera, attualmente terza a 104,10; quarta la Francia (108,40), quinta l’Australia, che però ha dovuto ...