Ennesima tragedia del mare | morti in 60 di sete e fame

(Di venerdì 15 marzo 2024) dopo giorni alla deriva. Si sono salvati in 25 Un’altranel Mediterraneo: un migrante è morto nella notte all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era stato trasportato in gravi condizioni dopo il naufragio del gommone su cui viaggiava. Il giovane, di cui non si conoscono ancora le generalità, era uno dei due superstiti soccorsi dalla nave di Sos Mediterranée Ocean Viking. Il gommone, partito dalla Libia con a bordo circa 85 persone, era in avaria da giorni. I 25 superstiti sono stati soccorsi dalla Ocean Viking mercoledì 13 marzo, ma le condizioni di due di loro erano apparse subito disperate. Uno è morto poche ore dopo l’arrivo in ospedale, mentre l’altro è ancora in rianimazione all’ospedale Ingrassia di Palermo. Le cause del naufragio non sono ancora state chiarite, ma si ipotizza che il motore del gommone si sia rotto, lasciando i migranti ...