Eni guida la transizione energetica Investimenti per 27 miliardi in 4 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Cogliere le opportunità della. Garantirsi una robusta crescita operativa. Potenziare la remunerazione degli azionisti. Il piano 2024-2027 di Eni è ambizioso ma pragmatico. E l’ad Claudio Descalzi è netto nel fissare i paletti. "La– dice – è un cambiamento che non può vivere solo di aiuti e incentivi e di analisi e definizione dell’offerta, ma anche di domanda. E soprattutto ladeve vivere nel mercato. Se non diventa un business, un fatto imprenditoriale in cui si vuole investire, non si riesce. Deve produrre redditi e occupazione. Se pensiamo che debba essere fatta solo con sussidi dello Stato ci siamo sbagliati, perché sono nostre tasse, è un ciclo che atrofizza il sistema industriale, noi invece dobbiamo arricchirlo". E lo stesso ha detto agli analisti. ...

La sfida di Descalzi: la transizione energetica deve vivere di mercato non di sussidi

Presentato il nuovo piano strategico di Eni: aumentano le estrazioni di idrocarburi ma l'obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti. “La transizione è un cambiamento che non può vivere di sussidi pub ...ilfoglio

Testo unico finanza (Tuf): nuovi ingressi da Consob nel Comitato dei maxi-esperti per la riforma: La squadra designata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per la revisione del quadro normativo della finanza si arricchisce di due nuovi innesti ...milanofinanza

Eni: Descalzi, vendita quota 'Cerco di non pensare a cose che non mi riguardano': "E per noi non cambia niente" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - 'Cerco di non pensare a cose che non mi riguardano, gia' fatico a pensare alle cose che mi riguardano e devo fare. Il nostro ...borsa.corriere