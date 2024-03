Enel | l' ombra dell' addio | «La società non esclude di dismettere e bonificare l' area | per un costo di 500 milioni»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Consiglio comunale e amministrazione aspetteranno ancora un mese per verificare se davveropresenterà un piano di investimenti per il sito produttivo di Brindisi.L'ipotesi del...

Palermo, scioperano i dipendenti Enel: «Lo smembramento della rete mette a rischio la stabilità del servizio e i posti di lavoro»

Si sono dati appuntamento in piazza Politeama e in corteo sono arrivati in prefettura. Le sigle sindacali hanno manifestato rappresentando i 1.000 lavoratori Enel di Palermo e gli oltre 4 mila in Sici ...mondopalermo

Olbia, i dipendenti Enel protestano: "preoccupati per il futuro, noi sfruttati fino all'osso": Olbia. Una stagione estiva che si avvicina a grandi passi, e dietro il bisogno di mobilità dei sardi l’ombra di una continuità territoriale che sembra procedere su due binari diversi da nord a sud. Se ...olbia

Tvn, Mari (FdI): “Siamo già fuori dal carbone Chiediamo ad Enel risposte immediate e concrete”: “Il dubbio sulla non economicità del sito di Civitavecchia si fa sempre più concreto e gli imbarazzanti silenzi degli esponenti delle relazioni istituzionali Enel ai tavoli convocati dalla Regione Laz ...trcgiornale