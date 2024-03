Endless Love anticipazioni 16 marzo | Kemal torna a casa e salva di nuovo la vita a Nihan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ecco ledidi sabato 16: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5. Ecco ledella trama di, la soap turca in onda sabato 16intorno alle 14:35 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore traè la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award. Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.: riassunto del 15si trasferisce in ...