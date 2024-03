Empoli Bologna | Orsolini fa 200 presenze in Serie A con i rossoblu

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Riccardo, attaccante esterno del, ha tagliato il traguardo delle 200 partite in campionato con i felsinei Riccardoè subentrato a Ndoye al dodicesimo minuto del secondo tempo. L’ingresso in campo del classe 1997 permette così all’ex Atalanta di collezionare il proprio 200esimo gettone inA col. Un traguardo storico per ilche cercherà dalla panchina di sbloccare una partita molto bloccata come quella del Castellani. Nelle 199 partite precedenti,ha siglato 49 gol e 25 assist.