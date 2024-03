Empoli Bologna | Nicola | «Vogliamo dimostrare i nostri valori»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Davide, allenatore dell’, ha parlato prima della sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A contro ilDavide, tecnico dell’, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di campionato contro il. PRESTAZIONE – «L’obiettivo è la prestazione, lo dico sempre, e contro Cagliari e Milan l’abbiamo fatta. Stasera affronteremo una grande squadra,esprimere noi stessi mostrando la nostra identità e cercando di salire altri gradini. Locon tutti noi stessi. Non possiamo controllare il risultato, ma la prestazione sì». CRESCITA – «Ogni partita ha la sua storia, affrontiamo una squadra con ottime idee e con una forza importante. Contro l’Inter hanno fatto bene e la dobbiamo prendere con le ...

