Empoli Bologna | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra. Gli azzurri per ripartire dopo le due sconfitte contro Cagliari e Milan, i rossoblù per continuare il sogno chiamato Champions. Due obiettivi diversi ma gli stessi stimoli per arrivare al risultato pieno. I toscani non possono sbagliare così come Motta vuole riprendere la corsa dopo la sconfitta contro l’Inter. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’vedere la sfida. Le(3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, ...