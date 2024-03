Empoli Bologna | Caprile | «Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Elia, portiere dell’, ha parlato prima della sfida interna contro ildi Thiago Motta. Ecco le sue parole Elia, estremo difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del pre-partita contro il. RENDIMENTO – «Con il Cagliari siamo stati un po’ sfortunati, mentre con il Milan siamo andati a fare una grande partita a San Siro. Poi purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto»- ZIRKZEE – «Sicuramente qualcosa cambia ma ilnon è solo Zirkzee e non è solo Odgaard. È una grande squadra, sono quarti in campionato con merito e dovremosul». NICOLA – «Il ...

EL - Virtus Bologna vs Real Madrid, diretta testuale 1° quarto53'

Alla Segafredo Arena questa sera big match per la Virtus Bologna (17-11) contro la capolista indiscussa Real Madrid (22-6), che nell'ultimo turno è caduta per 79-89 contro il Fenerbahçe di fronte al ...pianetabasket

