Elisabetta Gregoraci in total black tra maxi spacco e dettagli cut out

Elisabetta Gregoraci , ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”, ha parlato del suo ex marito Flavio Briatore svelando alcune […] (perizona)

Per Elisabetta Gregoraci non è sempre stato facile essere la moglie di Flavio Briatore. Ha dovuto affrontare pregiudizi e critiche e pure qualche intoppo di troppo con delle ex ingombranti. È il ... (dilei)