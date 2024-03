Elezioni Russia | Putin ha votato online

(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Il leader russo, Vladimir, haallepresidenziali che si tengono da oggi a domani in. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass. Il Cremlino ha diffuso il video diche vota alle presidenziali. In una clip della durata di pochi secondi, si vede il presidente entrare da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin vota online per le elezioni in Russia . Il Cremlino diffonde il Video del click con cui Putin fa il proprio dovere al computere. Il presidente, ... (periodicodaily)

Sono ore cariche di tensione in Russia , dove dalle prime ore del mattino di venerdi 15 marzo si sta votando per eleggere il prossimo presidente della Federazione. Nelle ultime ore diversi episodi ... (ilgiornaleditalia)

Guerra Ucraina Russia. Macron: Russia non può vincere. Mosca: folli sogni paranoici. LIVE

Le Elezioni presidenziali nella Federazione russa si tengono da oggi fino a domenica. Due civili, marito e moglie cinquantenni, sono rimaste uccise nella loro casa durante un attacco con droni ...tg24.sky

Elezioni Russia 2024, almeno 8 arresti nei seggi elettorali durante il primo giorno di voto: La Russia va alle urne per eleggere il presidente che sarà alla giuda del paese fino al 2030. Le Elezioni si svolgeranno in tre giorni dal 15 al 17 marzo 2024. Durante il primo giorno di voto sono ...tag24

Putin sulle Elezioni: «Attacchi di Kiev per intimidire le persone, non resteranno impuniti. Respinti 2500 uomini e 35 tank»: Tensione in Russia nel giorno delle Elezioni presidenziali. Secondo Mosca, l'Ucraina avrebbe attaccato con un raid un seggio elettorale nel Kherson, con cinque feriti. Immediata la reazione del ...ilmessaggero